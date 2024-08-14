ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

До кінця літа залишилось ще кілька тижнів. Синоптики обіцяють, що температура найближчим часом лише зростатиме. Саме час побувати на морі тим, хто цього ще не зробив.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в оренду в Одесі цього року.

Зняти кімнату в приватному будинку в Одесі можна за 150 грн з людини. У кімнаті є ліжко, телевізор, стіл. У будинку окрема кухня з посудом, душові, майданчик для відпочинку в дорі. Як зазначає автор оголошення, до центру міста можна дістатися за 30 хвилин трамваєм. Море поруч.

Поруч із пляжем «Чайка» в Одесі (як зазначається, 8 хвилин до нього пішки) можна винайняти кімнату за 200 грн з людини. Є всі зручності: від бездротового інтернету до столика у дворі для відпочинку.

За 249 грн за добу з людини можна зняти кімнату на Молдаванці. У приміщенні одне ліжко та диван. Є холодильник, плита, чайник, кондиціонер, душ, зручності. Через дорогу тролейбус, яким можна доїхати до пляжу.

Трохи дорожче – 250 грн з особи коштуватиме кімната в будинку в «Совіньйоні». У кімнаті є санвузол, проведено інтернет та є кабельне, кондиціонер. На подвір’ї є місце для авто.

За 270 грн з людини можна винайняти квартиру в Аркадії на Французькому бульварі. У квартирі 1 кімната, але 4 спальних місця. Знаходиться вона на 2 поверсі. У квартирі є все, що потрібне для проживання.

Проживання в однокімнатній квартирі біля вокзалу в Одесі коштуватиме 300 грн з людини. Наскільки далеко вона від моря – невідомо. У квартирі є все, що потрібно: від пральної машинки до чайника. Знаходиться вона на 2 поверсі будинку-«хрущовки».

Орендувати квартиру за кілька зупинок від моря в Одесі можна за 400 грн. У квартирі 2 кімнати, вона знаходиться на 6 поверсі 9-ти поверхового будинку. З вікон балкона відкривається вид на історичну частину міста. У квартирі є кондиціонер, інтернет, телевізор, необхідний посуд та білизна. Через 2 зупинки знаходиться ринок «Привоз».

Зняти номер у пішій доступності біля моря в Одесі коштуватиме 499 грн з особи. У номері є кондиціонер, Інтернет. Чи є там зручності та кухня – можна дізнатися по телефону, в оголошенні про це немає інформації.

Аналогічну ціну – 500 грн просять за кімнату поряд із пляжем «Лузанівка». Зі зручностей – загальний туалет, душ і кухня. У кімнаті є телевізор, вентилятор та спальне місце.

За 600 грн за добу в Одесі можна винайняти двокімнатну квартиру в центрі міста. Проживати у приміщенні можуть до 5 осіб, щоправда, і ціна на оренду залежить від кількості постояльців. У квартирі є все необхідне: від мікрохвильової печі до телевізора. Житло знаходиться на 1 поверсі будинку-«хрущовки».

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