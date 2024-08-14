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  • ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Сьогодні 13:27
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До кінця літа залишилось ще кілька тижнів. Синоптики обіцяють, що температура найближчим часом лише зростатиме. Саме час побувати на морі тим, хто цього ще не зробив.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в оренду в Одесі цього року.

Зняти кімнату в приватному будинку в Одесі можна за 150 грн з людини. У кімнаті є ліжко, телевізор, стіл. У будинку окрема кухня з посудом, душові, майданчик для відпочинку в дорі. Як зазначає автор оголошення, до центру міста можна дістатися за 30 хвилин трамваєм. Море поруч.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Поруч із пляжем «Чайка» в Одесі (як зазначається, 8 хвилин до нього пішки) можна винайняти кімнату за 200 грн з людини. Є всі зручності: від бездротового інтернету до столика у дворі для відпочинку.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

За 249 грн за добу з людини можна зняти кімнату на Молдаванці. У приміщенні одне ліжко та диван. Є холодильник, плита, чайник, кондиціонер, душ, зручності. Через дорогу тролейбус, яким можна доїхати до пляжу.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Трохи дорожче – 250 грн з особи коштуватиме кімната в будинку в «Совіньйоні». У кімнаті є санвузол, проведено інтернет та є кабельне, кондиціонер. На подвір’ї є місце для авто.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

За 270 грн з людини можна винайняти квартиру в Аркадії на Французькому бульварі. У квартирі 1 кімната, але 4 спальних місця. Знаходиться вона на 2 поверсі. У квартирі є все, що потрібне для проживання.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Проживання в однокімнатній квартирі біля вокзалу в Одесі коштуватиме 300 грн з людини. Наскільки далеко вона від моря – невідомо. У квартирі є все, що потрібно: від пральної машинки до чайника. Знаходиться вона на 2 поверсі будинку-«хрущовки».

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Орендувати квартиру за кілька зупинок від моря в Одесі можна за 400 грн. У квартирі 2 кімнати, вона знаходиться на 6 поверсі 9-ти поверхового будинку. З вікон балкона відкривається вид на історичну частину міста. У квартирі є кондиціонер, інтернет, телевізор, необхідний посуд та білизна. Через 2 зупинки знаходиться ринок «Привоз».

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Зняти номер у пішій доступності біля моря в Одесі коштуватиме 499 грн з особи. У номері є кондиціонер, Інтернет. Чи є там зручності та кухня – можна дізнатися по телефону, в оголошенні про це немає інформації.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

Аналогічну ціну – 500 грн просять за кімнату поряд із пляжем «Лузанівка». Зі зручностей – загальний туалет, душ і кухня. У кімнаті є телевізор, вентилятор та спальне місце.

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн

За 600 грн за добу в Одесі можна винайняти двокімнатну квартиру в центрі міста. Проживати у приміщенні можуть до 5 осіб, щоправда, і ціна на оренду залежить від кількості постояльців. У квартирі є все необхідне: від мікрохвильової печі до телевізора. Житло знаходиться на 1 поверсі будинку-«хрущовки».

Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грн 

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Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грнУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 найдешевших варіантів оренди житла біля моря в Одесі: ціни стартують від 150 грнРусский

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