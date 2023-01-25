ТОП-10 найдешевших будинків в оренду у Дніпрі: які умови за 1,5 тис грн на місяць

Зняти будинок у Дніпрі можна набагато дешевше, ніж орендувати квартиру. При цьому часто в таких будинках є можливість опалювати приміщення не тільки газом або електрикою, а й звичайними дровами, що в умовах екстрених відключень електрики - великий плюс. Хоча у таких будинках і є свої «мінуси». Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 найдешевших будинків в оренду у Дніпрі з орендною платою до 5 тис грн на місяць. І дізнались, наякі умови можна розраховувати за ці гроші.

Зняти маленький будинок у районі Мирного коштуватиме 1,5 тис грн на місяць. Власник будівлі пише, що у будинку три кімнати, централізоване опалення, є меблі, холодильник, плита, проведено Інтернет. Розміститися зможуть 3 особи. Оплату комунальних платежів будуть обговорювати вже при зустрічі із потенційними квартирантами.

На вулиці Петрозаводській оренда однокімнатного будинку коштуватиме 2,2 тис грн. Загальна площа приміщення – 30 кв. м. Є кухня, але зручності на вулиці. Встановлено індивідуальне електроопалення. Меблі порівняно нові, а ось ремонт був дуже давно. Розміститися в будинку зможуть 2 людини.

Оренда будинку в Самарському районі Дніпра коштуватиме 2,5 тис грн. Загальна площа приміщення – 45 кв.м. У ньому дві кімнати. Є меблі, холодильник та плита. Проведено газ, світло та опалення. Але немає душа, пральної машинки та гарячої води. Зручності на вулиці. Ремонт був давно, стіни утеплені килимами, а меблі купували років 30-40 тому.

3,2 тис грн коштуватиме оренда будинку в Чечелівському районі. У будинку три кімнати, встановлено індивідуальне газове опалення, зроблено косметичний ремонт. Зручності у дворі. Власник будинку зазначає, що у приміщенні можна курити. Розміститися в будинку можуть троє людей.

3,5 тис грн хочуть за місяць проживання у будинку на вулиці Янтарній у Дніпрі. У будівлі дві кімнати, загальна площа 25 кв. м. Опалення централізоване. Зручності часткові, частина знаходиться на вулиці. У будинку є ванна, пральна машина. Кімнати суміжні.

Житло у Придніпровську коштуватиме 4 тис грн на місяць. У будинку одна кімната, загальна площа 40 кв. м. У будинку є гаряча вода, як заявляє господар, три види опалення, ванна в будинку, туалет на вулиці. Також як додаткове джерело води є криниця у дворі. У будинку є техніка, меблі, проведено Інтернет. На подвір’ї три собаки.

Зняти невеликий будинок на одну кімнату в районі вулиці Високовольтної у Дніпрі коштуватиме 4 тис грн на місяць. Всі зручності в будинку, є електричне опалення та «тепла підлога». На подвір’ї побудовано підвал-укриття. Також на додачу йде частина городу у дворі. Проживати можуть дві особи, можна з тваринами. Сам будиночок невеликий, лише 24 кв.м.

Будинок у Таромському коштуватиме 4,5 тис грн на місяць. Загальна площа будівлі 62 кв. м. У будинку дві кімнати, індивідуальне газове опалення, меблі, пральна машинка, плита, проведений Інтернет. Ремонт був косметичний. Розміститися зможуть троє людей.

Оренда будинку на вулиці Передовій коштуватиме 5 тис грн на місяць. Приміщення велике – 80 кв. У будинку 4 кімнати, комбіноване опалення: газовий котел і піч на дровах. Зручності у дворі. Ремонт у будинку косметичний, меблі купували дуже давно.

Стільки ж коштуватиме місяць проживання в будинку в районі житлового масиву Ломівській. У будинку дві кімнати та 45 кв.м. площі. Є автономне газове опалення, всі зручності, але майже немає меблів та техніки. У самому будинку нещодавно було зроблено гарний ремонт.

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