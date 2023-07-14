ТОП-10 місць для пікніка у Дніпрі: поля скумпії, берег озера та облаштована альтанка у парку

На вихідні дні у Дніпрі обіцяють сонячну та досить теплу погоду. Такий час краще проводити на вулиці і якщо є можливість – у колі друзів. Замість ресторану чи бару найкраще вирушити на природу. На свіжому повітрі можна не лише перекусити, а й погратись у активні ігри.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць у Дніпрі, куди можна вирушити з друзями чи рідними на пікнік чи просто відпочити на природі.

Біля води

У Дніпрі одразу кілька місць біля води, де можна влаштувати пікнік. І перше місце у списку посідає Коса на Перемозі. Тут є кілька кафе, яток, де можна придбати їжу і пляж, частина якого прихована у тіні крон дерев. А ще з берега відкривається чудовий краєвид на місто.

Коса на житловому масиві Червоний Камінь аналогічна тій, що є на Перемозі. Тут також є дикий пляж, розташуватися зі столиком і стільцями можна як у затінку дерев, так біля води на піску. На більшості території коси висаджені високі дерева.

На житлових масивах Кам’янський та Ломівський є не просто пляж біля води, а ліс, де ростуть хвойні та листяні дерева. Сюди приходять ті, хто хоче побути біля води, порибалити та влаштувати пікнік. Ліс досить великий, але місця вистачить усім охочим тут відпочити. 2020 року він отримав статус заказника. Тут можна відчути себе у справжньому лісі і не залишати межі Дніпра.

Ще одне місце біля води, де можна влаштувати пікнік – озеро Котлован або, як його ще називають Криничне. Знаходиться в промисловому районі Дніпра. Це штучне озеро, з’явилося в середині 1970-х років. Тут немає водоростей, але водиться 13 видів риб і раки. Навколо озера багато піску, але також є зелена зона, в тіні якої можна влаштувати пікнік. Місця тут не дуже багато, так що тим, хто хоче тут відпочити, приїжджати потрібно по-раніше.

Парки Дніпра

У реконструйованих парках Дніпра передбачено можливість відпочинку у альтанках. Там є лавочки та столи, так що подбати потрібно лише про їжу та про те, щоб на всіх бажаючих вистачило таких альтанок. Облаштовані місця для відпочинку є у парку Зелений Гай та Новокодацькому.

Але якщо забракло альтанок, а пікнік хочеться влаштувати в парку – це не проблема. У Зеленому Гаї залишилася ще частина необлаштованої території із крутими ярами та високими деревами. Знаходиться вона у найдальшому кутку парку.

У Новокодацькому парку також легко можна знайти зелену ділянку для пікніка, далеко від галасливих дитячих атракціонів та спортивних майданчиків.

Влаштувати пікнік можна і у парку Сагайдак. Територію його можна умовно поділити на пляжну та зелені зони. Знайти місце можна як на галявині парку, серед трави та кущів, так у тіні, під деревами в глибині зеленої зони.

Ще один парк, куди можна приїхати на пікнік, – лісопарк Дружби народів. У ньому не знайти спортивних майданчиків, тренажерів чи асфальтованих доріжок, але є багато трави та дерев. У парку можна зустріти бігунів, велосипедистів та собачників, але територія його настільки величезна, що місця вистачить усім. Це ще один такий «міні-ліс» у Дніпрі.

Балки Дніпра

Тунельна балка підійде для тих, хто хоче побути серед квітів і послухати співи рідкісних птахів під час пікніка – солов’я, дрозда, зозулю. А ще тут росте шовковиця, абрикоси, є поля скумпії, маку та сон-трави. Також тут можна зустріти фазанів, білок та качок.

Через незвичайний рельєф балку у селі Сажівка іноді порівнюють із горами в Новій Зеландії. Тутешній краєвид виглядає дуже мальовничо. Тут мало дерев, в основному є тільки трава, так що, вирушаючи на пікнік у цю балку, не забудьте засоби для захисту від сонця.

Біла балка була прозвана так через те, що в ній є поклади білої глини, а також білі гранітні скелі – сліди риського льодовикового періоду, коли південна частина льодовика доходила до Дніпра. У балці є кілька струмочків, невелике озеро, багато різних дерев – фруктових та звичайних, а також квіти та трави.

Всі три балки з нашого опису є також улюбленим місцем для бігунів, велосипедистів і фотографів.

До та після пікніка

Перед пікніком заздалегідь подбайте про репіленти – засоби захисту від кліщів. Основні місця їх «проживання» – зелена зона біля води, де є тінь від дерев і не спекотно. Кліщі «живуть» у траві чи кущах, але не на деревах. Після приїзду з пікніка ретельно огляньте себе та домочадців на наявність кліщів на тілі – їх укус відчути неможливо.

Їдучи додому після пікніка не забудьте забрати сміття із собою.

Під час пікніка не розводьте багаття в зонах, де заборонено це робити, а якщо смажили шашлики, то перед тим як йти додому – ретельно залийте багаття водою.

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