ТОП-10 будівель, що стали новими символами Дніпра: що там було раніше

Дніпро швидко розвивається і за кілька років на місці однієї будівлі може з'явитися зовсім інше. Деякі будівлі були знесені, простоявши сотню років, інші були знесені не проживши і половину століття. Більшість зі знесених будинків були в жалюгідному стані і розвалювалися частинами. Тепер на їхньому місці стоять або незабаром з'являться нові сучасні будівлі.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 будівель, на місці яких раніше були зовсім інші будинки.

ТЦ «Дафі» замість дитячого закладу

Район Підстанції у Дніпрі почав інтенсивно забудовуватись у 1970-х роках. До цього це була міська межа, а на місці кола знаходилася автостанція. Пізніше, коли тут з’явилися багатоповерхові будинки неподалік кола, збудували дитячий заклад. Що там точно було – вже мало хто пам’ятає, єдине, що запам’яталося багатьом – фонтан, який був у цій установі. У центрі його була статуя піонера з горном.

Але у 1990-х роках установа перестала функціонувати та стояла закритою. Пізніше його почали здавати в оренду, і там була база запчастин для автомобілів. 2005 року на її місці було відкрито ТЦ «Дафі». Біля входу до будівлі є невелика напівкругла чаша, що дуже нагадує фонтан. Цілком можливо, що десятки років тому на цьому ж місці знаходився цей фонтан дитячого закладу.

ТЦ Мост-Сіті замість готелю

Ще один знаменитий торговий центр Дніпра відкриття якого відбулося 2006 року. На момент відкриття він вважався найбільшим торговим центром не лише Дніпра, а й усієї України. На ділянці, де сьогодні стоїть ТЦ у 1890-х роках, звели дохідний будинок, який через кілька років перетворився на готель «Лондон». Готель вважався одним із найдорожчих у місті, оскільки там було опалення, вода у номері та телефон.

У 1920-х роках будівля перетворилася на комуналку. Будівля пережила Другу світову війну, і у 1950-х роках під час реконструкції її фасад було змінено. Після цього будинку не бачив ремонтів та потроху почав розвалюватися. На початку 2000-х будинок-комуналку знесли.

ТЦ «Європа» на місці комуналки

У 2005 році на місці величезного ринку в центрі міста відкрився ТЦ «Європа», сам ринок був прибраний, а реконструйована вулиця перетворилася на площу. Більшість жителів Дніпра пам’ятають, що на місці Європейської площі був базар, де можна було купити все, що завгодно: від готових пиріжків та оселедця до одягу та взуття. За шумом та брудом ринку тоді мало хто помічав будівлю одного з колись дорогих готелів Катеринослава – «Італія». Будівлю готелю було зведено у 1870-х роках.

Готель був націоналізований у 1920-х роках і з нього зробили комунальний будинок. Щоб розмістити у приміщенні якнайбільше мешканців будівлі заклали кілька віконних отворів. У будинку завжди були проблеми з каналізацією, після звільнення Дніпра 1943 року його практично не ремонтували. На початку 2000-х колишній готель було знесено.

Ринок замість вокзалу

Перший автовокзал з’явився в Дніпрі в 1966 році на місці, де розгортався один із трамвайних маршрутів. Фасад будівлі складався зі скла, усередині було багато світла, а сама споруда виглядала дуже незвичайно і одразу став одним із символів міста: його друкували на листівках, путівниках.

Але згодом будинок перестав справлятися з пасажиропотоком і було ухвалено рішення збудувати новий автовокзал. 1993 року відбулося його відкриття, а стару будівлю знесли і на її місці збудували Слов’янський ринок.

Будинок замість лікарні

У 1910 році в місті з’явилася одна із найсучасніших на той час лікарень – лікарня Червоного хреста. Комплекс лікарні включав кілька двоповерхових корпусів, прикрашених баштами. На той час лікарня займала майже цілий квартал. Крім лікарняних будинків, тут були приміщення для проживання персоналу. За часів війн вона виконувала функції госпіталю, а після – знову обслуговувала мешканців міста.

Лікарня працювала приблизно до початку 2010-х років. Її корпуси відчайдушно потребували ремонту, але ними ніхто не займався. В результаті медики звідти виїхали і кілька років корпуси стояли покинуті. У 2019 році їх знесли і на місці лікарні збудували новий ЖК.

Скляна башта

У 1913 році на центральному проспекті було збудовано великий 4-х поверховий будинок. З усіх інших будівель його виділяла величезна скляна куля на даху. Будівля належала ювеліру Грановському. У будинку він жив сам, там же була його лавка. У 1941 році будівля була зруйнована під час окупації міста. Його завали розібрали лише до 1950-х років. довгий час на його місці нічого не було.

На початку 2000-х на місці будинку з’явилася скляна Ротонда – прибудова до ЦУМу. Спочатку там продавали техніку, а потім «скляшка» виявилася покинутою і нікому не цікавою. Порожній вона стоїть до сьогодні. У ній кілька разів били шибки. Якщо придивитися, то всередині можна побачити купи будівельного сміття.

Бутики замість дитячого магазину

«Дитячий світ» відкрили 1939 року. Його будували три роки та проіснував він на проспекті майже 70 років. За весь цей час магазин зазнав кількох реконструкцій і сучасні жителі Дніпра знали його зовсім не таким, яким задумував його архітектор. У 1987 році площа магазину була збільшена в 5,6 разів у порівнянні з тим, яким він був спочатку. У магазині продавали все, що потрібно для дітей: від одягу до горщиків.

До 2000-х років тут працювало 23 дитячі відділи. Потім у магазині з’явилися відділи і з одягом та взуттям для дорослих. «Дитячий світ» знесли у 2008 році. 2011 року на його місці відкрився ТЦ «Пасаж».

Висотка замість кінозалу

Кінотеатр «Салют» на Перемозі відкрився 1976 року. Він одразу став символом міста – його зображали на листівку і навіть випустили спеціальний поштовий конверт із фасадом кінозалу. «Салют» зміг пережити 1990-і роки, коли багато його «побратимів» закривалися, і навіть було реконструйовано. Але до 2010 року кіно тут уже не показували.

Декілька років він стояв занедбаним, тут регулярно траплялися пожежі. 2021 року будівлю кінотеатру було знесено і тепер на його місці будують новий ЖК. Передбачається, що це буде два будинки, заввишки 23 і 25 поверхів. Вони цілком можуть претендувати на новий символ міста.

Кінозал-магазин-будинок

Кінотеатр «Космос» було відкрито 1965 року. Звели його для мешканців новоствореного житлового району. Кінотеатр був немаленьким – міг вмістити майже 500 осіб. Але в середині 1990-х років він закрився, а потім переродився в магазин будівельних матеріалів. Згодом він став чимось на зразок невеликого ТЦ, у будівлі якого розміщувалися магазини, спортклуб, салони краси та інше.

Наприкінці 2021 року кінотеатр знесли. Нині на його місці будується новий ЖК. Будівля буде вигідно виділятись серед п’ятиповерхових будинків і також може стати одним з нових символів Дніпра.

Магазин замість стайні

1901 року в Катеринославі було збудовано будівлю міської управи – там довгий час знаходився виконком міста, а сьогодні в ньому розмістився коледж культури та мистецтв. Поряд із будівлею були збудовані стайні.

Після Другої світової війни їх переобладнали під гаражі авто. В середині 1990-х років на їхньому місці відкрилася автомийка. У 2004 році на вулиці, де знаходилася будівля управи зі стайнями, було відкрито Кельнський бульвар. На місці колишніх зграй зараз збудовано великий магазин.

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