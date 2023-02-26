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Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літак

Сьогодні 20:06
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У неділю зранку, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачуліщі" в Білорусі пролунали два вибухи. Як з'ясувалося, там було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Новости Днепра про Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літак

Інформацію підтвердили у Telegram-каналі білоруської опозиційної організації BYPOL. 

Вони повідомили, що в результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака агресора. Зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена. 

“Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить”, – уточнюється в повідомленні. 

Новости Днепра про Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літак

Зазначимо, літак-розвідник ДРЛО А-50 ВКС РФ окупанти використовують для пошуку українських систем ППО. Ворог регулярно проводить польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети “Кинджал”, що дозволяє виявляти наші системи протиповітряної оборони, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.

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Новости Днепра про Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літакУкраїнська

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