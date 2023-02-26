Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літак

Інформацію підтвердили у Telegram-каналі білоруської опозиційної організації BYPOL.
Вони повідомили, що в результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака агресора. Зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.
“Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить”, – уточнюється в повідомленні.
Зазначимо, літак-розвідник ДРЛО А-50 ВКС РФ окупанти використовують для пошуку українських систем ППО. Ворог регулярно проводить польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети “Кинджал”, що дозволяє виявляти наші системи протиповітряної оборони, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.
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