Точно нікуди не полетить: унаслідок вибуху на військовому аеродромі в Білорусі було пошкоджено російський літак

У неділю зранку, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачуліщі" в Білорусі пролунали два вибухи. Як з'ясувалося, там було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Інформацію підтвердили у Telegram-каналі білоруської опозиційної організації BYPOL.

Вони повідомили, що в результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака агресора. Зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.

“Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить”, – уточнюється в повідомленні.

Зазначимо, літак-розвідник ДРЛО А-50 ВКС РФ окупанти використовують для пошуку українських систем ППО. Ворог регулярно проводить польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети “Кинджал”, що дозволяє виявляти наші системи протиповітряної оборони, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.

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