“Тобі не місце тут – тобі місце в пакеті”: у Кам’янському п’яні дівчата облаяли пораненого бійця

У Кам'янському розгорівся скандал через дівчат, які ображали пораненого військового.

Деталі інциденту повідомив сам військовий Костянтин Проценко на своїй Instagram-сторінці.

Костянтин розповів, що інцидент стався у ніч на 27 серпня. Під час комендантської години поблизу будинку за адресою Героїв, 2 чотири дівчини влаштували п’яні та гучні посиденьки. У якийсь момент вони почали сваритися, через що побудили мешканців будинку та військового, який там жив.

Чоловік вирішив спуститися вниз та зробити зауваження гучним гулякам. Проте дівчата не відреагували на прохання, а почали лаятися на Констянтина.

Вирішив вийти, вилаяти, щоб вони пішли. Підійшовши зрозумів, що це саме дівчата і під хорошим градусом. Максимально адекватно попросив, щоб вони розійшлися. Отримав агресивну відмову, продемонстрував, що я з паличкою після поранення, що мені нецікаво з’ясовувати стосунки. І в той момент почав вислуховувати від них неймовірні речі, що я ви******сь, що військовий, що щоб я повернувся до Бахмута, що мене там застрелять, усе, звісно, з “хорошою” лайкою…, — написав військовий Костянтин.

Про цю ситуацію Костянтин розповів у своїх соцмережах, після чого на нього накинулися захисники дівчат, які побажали військовому повернутися додому “в пакеті”.

Попередньо, особи двох дівчат встановили. Це місцеві мешканки, яким по 17 та 19 років.

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