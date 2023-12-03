Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка - Днепр Инфо
Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка
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Сегодня 12:44

У Дніпрі на вулиці Дніпросталевській виявили труп чоловіка на підприємстві.

Новости Днепра про Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка

Про це повідомляє “Інформатор” з посиланням на власні джерела у поліції.

Померлому чоловіку був 41 рік.

Попередньо, на тілі не були виявлені сліди насилля чи боротьби.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження, обставини смерті чоловіка з’ясовуватиме поліція. 

Нещодавно ми також повідомляли про пожежу у Павлоградському району, під час тушіння якої рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

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Новости Днепра про Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловікаУкраїнська

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