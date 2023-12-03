Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка

У Дніпрі на вулиці Дніпросталевській виявили труп чоловіка на підприємстві.

Про це повідомляє “Інформатор” з посиланням на власні джерела у поліції.

Померлому чоловіку був 41 рік.

Попередньо, на тілі не були виявлені сліди насилля чи боротьби.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження, обставини смерті чоловіка з’ясовуватиме поліція.

Нещодавно ми також повідомляли про пожежу у Павлоградському району, під час тушіння якої рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

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