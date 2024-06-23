Тіло було у валізі, пізніше труп залили бетоном: у Кривому Розі винесли підозру матері загиблої дівчинки

З'явилися нові шокуючі подробиці.

Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство.

У Кривому Розі мати дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти.

Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщено на зупинках громадського транспорту, у магазинах, парках та в інших людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату – дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих і всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

В результаті з’ясування всіх обставин події поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідчу інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Цього ж дня 40-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

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