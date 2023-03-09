Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В громаді внаслідок обстрілів потрощено з десяток приватних будинків і три господарські споруди.
В інших районах області протягом дня було тихо.
«Окупанти думають, що своїми атаками зламають наш спротив. А ми стаємо тільки сильнішими і більш рішучими. Зламати волю українського народу не вдасться нікому.
Сили оборони, Президент, органи державної влади і місцевого самоврядування працюють для України та її народу. Наші люди допомагають державі, її захисникам і захисницям. Разом – сильні. І до нашої Перемоги тільки разом», – написав Микола Лукашук.
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