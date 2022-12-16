Тероборонівець збив ракету, яка летіла на Київ, з кулемета (ВІДЕО)

За словами командира тероборонців з позивним Гера, молодий боєць не розгубився та швидко відреагував, коли побачив в небі ракету. Він підбив її з кулемета. Після цього вона закрутилася та впала недалеко від їхніх позицій.
Очевидці розповіли, що в момент падіння ракети бачили зелені іскри.
Відео зняли журналісти Associated Press.Яна Юхименко
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