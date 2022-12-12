Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів

Про це повідомляє Окрема бригада територіальної оборони Дніпра.
На ділянці тероборонівців з Дніпра пройшов жорстокий бій. На українських бійців окупанти пішли у танкову атаку, але отримали гідну відсіч.
На донецькому полі зусиллями наших захисників палає купа ворожої техніки: танки, БМП, БТР рашистів.
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