Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів

Сьогодні 09:30
просмотров

Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів у Донецькій області.

Новости Днепра про Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів

Про це повідомляє Окрема бригада територіальної оборони Дніпра.

На ділянці тероборонівців з Дніпра пройшов жорстокий бій. На українських бійців окупанти пішли у танкову атаку, але отримали гідну відсіч.

На донецькому полі зусиллями наших захисників палає купа ворожої техніки: танки, БМП, БТР рашистів.  

Читайте також:

Новости Днепра про Тероборона Дніпра знищила техніку окупантівУкраїнська Новости Днепра про Тероборона Дніпра знищила техніку окупантівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Луганщині росіяни використовують населення як живий щит, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Луганщині росіяни використовують населення як живий щит, – Генштаб

    За минулу добу, 11 грудня, Збройні сили України, відбили 11…

    На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения

    С 12 декабря, между Кривым Рогом Днепропетровской области и Нововоскресенском…

    Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району

    Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по…

    У Кам’янському з’явився новорічний автобус
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    У Кам’янському з’явився новорічний автобус

    У Кам'янському на вулицях міста помітили громадський транспорт, прикрашений гірляндами.…

    Наверх