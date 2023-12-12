«Терміни відновлення незрозумілі»: гендиректор “Київстар” прокоментував масштабний збій

Сьогодні, 12 грудня, “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки.

Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.

Як розповів генеральний директор компанії “Київстар” Олександр Комаров, поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі.

Війна з росією має багато вимірів і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці “Київстар” став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі, ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв’язок, — сказав він

Він додав, що для з’ясування обставин та наслідків втручання у діяльність мережі залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Київстар обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора, — додав Комаров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати.

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