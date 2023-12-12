Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.
Як розповів генеральний директор компанії “Київстар” Олександр Комаров, поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі.
Війна з росією має багато вимірів і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці “Київстар” став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі, ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв’язок, — сказав він
Він додав, що для з’ясування обставин та наслідків втручання у діяльність мережі залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.
Київстар обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора, — додав Комаров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Monobank піддався масованій DDoS атаці, а додаток Vodafone перестав працювати.
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