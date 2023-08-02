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  • Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним зараз

Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним зараз

Сьогодні 16:27
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Зранку 2 серпня в відділенні Пенсійного фонду Марганця пролунав вибух. Як виявилося пізніше, один із відвідувачів підірвав гранату.

Новости Днепра про Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним зараз

Як розповіли в поліції, спочатку відвідувач взяв у заручниці співробітницю, а після перемовин з правоохоронцями відпустив жінку та підірвав гранату. Наразі чоловік знаходиться в лікарні під конвоєм. Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов під час Єдиного телемарафону. 

За словами Володимира Орлова, відвідувач був чимось незадоволений. Чоловік взяв заручницю, а потім зрозумів, що в нього нічого не вийде, тому відпустив співробітницю та підірвав гранату. 

З осколковими пораненнями наразі знаходиться в лікарні. Стан його стабільний, з ним конвой. Йому загрожує ув’язнення”, – зауважив Володимир Орлов.
Очільник обласного Пенсійного фонду пообіцяв, що до кінця дня приміщення приберуть та завтра відновлять прийом відвідувачів. 

 

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Новости Днепра про Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним заразУкраїнська

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