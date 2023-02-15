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Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого

Сьогодні 09:00
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На сьогодні, 15 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії для Дніпропетровської області. Це означає, що сьогодні у Дніпрі приватні енергетичні компанії також не будуть відключати світло. У разі надмірного споживання можливі обмеження електропостачання в окремих районах.

Новости Днепра про Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого

Станом на 06:00 у Дніпрі лікарні та соціальні об’єкти забезпечені теплом та водою. 

Напередодні, у КП «Теплоенерго»  фіксувалися короткотермінові знеструмлення  будинкових котелень (до 30 хвилин). Районні, квартальні  котельні та тепло-розподільних пунктів були в роботі. 

Котельні та тепло-розподільчі пункти КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» протягом минулої доби працювали без відключень.

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у місті працюють всі об’єкти всіх трьох теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства.

На цей час працюють всі підвищувальні насосні станції. 

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу очистили 24 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також працювали на аваріях на мережах водопостачання.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютогоРусский

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