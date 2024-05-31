Тепер офіційно: скільки платитимуть за світло жителі Дніпра з 1 червня

В Уряді визначилися з ціною на світло з 1 червня.

Кабінет міністрів України 31 травня ухвалив рішення підвищити ціни на електроенергію для населення. Про це повідомило Міністерство енергетики.

За рішенням уряду до 30 квітня 2025 року встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт год. Залишать нічний тариф – вночі, за наявності двозонного лічильника, кіловат коштуватиме 2,16 грн.

Крім того, протягом опалювального періоду — з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року — передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки. Він становитиме 2,64 грн/кВт год за умови, якщо споживання не перевищує 2000 кВт/год електроенергії на місяць протягом опалювального сезону.

У міністерстві також нагадали про субсидії для малозабезпечених та приблизно підрахували, що середнього щомісячного споживання електроенергії по 170 кВт/год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити диференційований тариф на світло. Ціна при споживанні до 100 кВт залишалася би на рівні 2,64 грн, а для домогосподарств, які використовують більше – 4,80.

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