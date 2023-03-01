Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Тепер йому навіки 33: на війні з рф загинув Азамат Трясак з Дніпропетровщини

Тепер йому навіки 33: на війні з рф загинув Азамат Трясак з Дніпропетровщини

Сьогодні 10:00
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Тепер йому навіки 33: на війні з рф загинув Азамат Трясак з Дніпропетровщини

В бою з російськими окупантами, виявивши стійкість та мужність, загинув мешканець Солоного 33-річний Азамат Миколайович Трясак.

Сумну новину оприлюднила Солонянська територіальна громада.

«Солонянська селищна рада та усі земляки висловлюють щирі співчуття родині та усім близьким загиблого захисника України. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай Господь допоможе вам вистояти у цей надважкий чаc, а наші щирі співчуття полегшають Ваше родинне горе», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про Тепер йому навіки 33: на війні з рф загинув Азамат Трясак з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Тепер йому навіки 33: на війні з рф загинув Азамат Трясак з ДніпропетровщиниРусский

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх