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Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024

Сьогодні 21:27
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Український тандем Людмили та Надії Кіченок із перемоги стартував у парному жіночому розряді Олімпіади-2024 з тенісу — за підсумками двох сетів "синьо-жовті" переграли китаянок Сінь Ю Ван та Сайсай Чжен.

Новости Днепра про Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024

У 1/16 фіналу наші дніпрянки сестри Людмила та Надія Кіченок перемогли дует з Китаю Ван Сіньюй та Чжен Сайсай.

У першому сеті китаянкам вдалося виграти лише один гейм – 6:1.

У другому вони намагалися нав’язати дніпровським тенісисткам боротьбу, але зазнали поразки – 6:4.

Для сестер це третій спільний виступ на олімпійських змаганнях.

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Новости Днепра про Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024Українська Новости Днепра про Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024Русский

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