Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024

У 1/16 фіналу наші дніпрянки сестри Людмила та Надія Кіченок перемогли дует з Китаю Ван Сіньюй та Чжен Сайсай.
У першому сеті китаянкам вдалося виграти лише один гейм – 6:1.
У другому вони намагалися нав’язати дніпровським тенісисткам боротьбу, але зазнали поразки – 6:4.
Для сестер це третій спільний виступ на олімпійських змаганнях.
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