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Телевізор ціною в 3,5 роки життя: в Кривому Розі затримали злочинця

Сьогодні 07:15
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У Кривому Розі раніше судимого мешканця правосуддя нічому не навчило в перший раз, тому він знову вчинив крадіжку.

Новости Днепра про Телевізор ціною в 3,5 роки життя: в Кривому Розі затримали злочинця

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Чоловік побачив, що у одній з квартир на першому поверсі не було світла та решіток. Для перевірки наявності власника він постукав у вікно, але ніхто не відповів. За допомогою викрутки зловмисник віджав металопластикове вікно та проник у помешкання. Там він зажадав забрати телевізор, який загорнув у простирадло.

В подальшому, викрадене було продане невідомій особі з Нікополя за суму близько 6 тис грн. Гроші були витрачені на власні потреби. Провину чоловік визнав, але все одно проведе найближчі 3,5 роки у в’язниці.

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