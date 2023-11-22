Техніка за низькими цінами: у Дніпрі діяла шахрайська схема

У Дніпрі викрили 30-річну жінку, яка обманювала людей, обіцяючи знайти бюджетну побутову техніку.

Нещодавно правоохоронці викрили 30-річну мешканку Дніпра, яка ошукала людей на 200 тисяч гривень. Шахрайка обіцяла клієнтам, що зможе знайти для них дешеву побутову техніку. Жінка стверджувала, що її знайомий займається поставкою товарів до великої мережі магазинів міста та може “по знайомству” дати велику знижку.

За неіснуючі товари шахрайка просила повну чи часткову передоплату. Отримавши гроші потерпілих – обривала звʼязок. Таким чином жінці вдалося заробити щонайменше 200 тисяч гривень.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили про підозру 30-річній містянці за чотирма фактами ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

На жаль, не можна на 100% забезпечити себе від шахраїв, проте можливо мінімізувати ризики. Перш за все, не варто вестися на продаж дешевих товарів з рук в руки. Краще довіритися великим мережам, які працюють згідно з законодавством.

Крім цього, не варто пускати додому незнайомців, а якщо така потреба є, то потрібно залучити до розмови сусідів чи зателефонувати родичам. Такі дії відлякають шахраїв.

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