Тариф на електроенергію може зрости на 80%: які ціни на світло варто очікувати

З 1 червня в Україні підвищать тариф на світло. Тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання можуть ухвалити вже 30 травня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на свої джерела в уряді.
З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім – 2,64 грн/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф – 4,8 грн/кВт-год, – йдеться у повідомленні.
При споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень, тобто 2,64 за кВт.
Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень)
Нагадаємо, під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак, він не стосується електроенергії та холодної води.
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