Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Тариф на електроенергію може зрости на 80%: які ціни на світло варто очікувати

Тариф на електроенергію може зрости на 80%: які ціни на світло варто очікувати

Сьогодні 17:20
просмотров

Стало відомо, скільки може коштувати кіловат світла з 1 червня.

Новости Днепра про Тариф на електроенергію може зрости на 80%: які ціни на світло варто очікувати

З 1 червня в Україні підвищать тариф на світло. Тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання можуть ухвалити вже 30 травня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на свої джерела в уряді. 

З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім – 2,64 грн/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф – 4,8 грн/кВт-год, – йдеться у повідомленні.

При споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень, тобто 2,64 за кВт.

Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень)

Нагадаємо, під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак, він не стосується електроенергії та холодної води.

Читайте також: 

Новости Днепра про Тариф на електроенергію може зрости на 80%: які ціни на світло варто очікуватиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 1 червня запрацює аквапарк Happy Day: графік та ціни
    Новини Дніпра
    Вчора 13:47
    У Дніпрі 1 червня запрацює аквапарк Happy Day: графік та ціни

    У Дніпрі 1 та 2 червня відбудеться відкриття сезону-2024 в…

    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни
    Новини Дніпра
    22.05.2024 16:58
    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

    У Дніпрі з’явилася солодка літня ягода, однак поласувати нею коштує…

    Як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 21 травня
    Новини Дніпра
    20.05.2024 19:23
    Як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 21 травня

    У Дніпрі та області 21 травня можуть застосовувати погодинні графіки…

    Для бізнесу підвищать ціни на електроенергію: якими будуть нові розцінки з 1 червня
    новини України
    20.05.2024 18:09
    Для бізнесу підвищать ціни на електроенергію: якими будуть нові розцінки з 1 червня

    В Україні підвищать ціну на світло для бізнесу.

    Наверх