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  • Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America’s Got Talent (ВІДЕО)

Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America’s Got Talent (ВІДЕО)

Сьогодні 13:40
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Танцювальний колектив із Дніпра підкорив шоу талантів в США.

Новости Днепра про Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America's Got Talent (ВІДЕО)

Танцювальний гурт “Light Balance Kids” з Дніпра виступив на американському шоу America’s Got Talent. Юні танцюристи отримали схвальні відгуки журі та потрапили до пів фіналу конкурсу.

Перед показом номера діти розповіли суддям і глядачам про себе. Учасники зазначили, що приїхали показати Україну.

Одна з учасниць гурту розповіла, що дехто приїхав на конкурс сольно, бо “деякі з наших батьків, як і мій батько, досі на війні в Україні. Він бореться за нашу країну, за незалежність і свободу”.

У півфінал вони потрапили завдяки одному із суддів, який скористався унікальним голосом – кнопкою Golden Buzzer, та відразу відправив учасників до півфіналу.

Golden Buzzer — це спеціальна кнопка на шоу America’s Got Talent, на яку кожному члену журі дозволено натиснути лише один раз і таким чином одразу відправити учасника до півфіналу, незалежно від рішення решти суддів.

“Light Balance” — український LED-танцювальний колектив, створений у 2012 році в Дніпрі, Україна. Група спочатку брала участь на українському шоу-талантів, а у 2014 році вирішили покорити сцену британського Britain’s Got Talent. Тоді вони посіли 4-е місце в публічному голосуванні у півфіналі.

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Новости Днепра про Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America's Got Talent (ВІДЕО)Українська

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