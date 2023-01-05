Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America’s Got Talent (ВІДЕО)

Танцювальний колектив із Дніпра підкорив шоу талантів в США.

Танцювальний гурт “Light Balance Kids” з Дніпра виступив на американському шоу America’s Got Talent. Юні танцюристи отримали схвальні відгуки журі та потрапили до пів фіналу конкурсу.

Перед показом номера діти розповіли суддям і глядачам про себе. Учасники зазначили, що приїхали показати Україну.

Одна з учасниць гурту розповіла, що дехто приїхав на конкурс сольно, бо “деякі з наших батьків, як і мій батько, досі на війні в Україні. Він бореться за нашу країну, за незалежність і свободу”.

У півфінал вони потрапили завдяки одному із суддів, який скористався унікальним голосом – кнопкою Golden Buzzer, та відразу відправив учасників до півфіналу.

Golden Buzzer — це спеціальна кнопка на шоу America’s Got Talent, на яку кожному члену журі дозволено натиснути лише один раз і таким чином одразу відправити учасника до півфіналу, незалежно від рішення решти суддів.

“Light Balance” — український LED-танцювальний колектив, створений у 2012 році в Дніпрі, Україна. Група спочатку брала участь на українському шоу-талантів, а у 2014 році вирішили покорити сцену британського Britain’s Got Talent. Тоді вони посіли 4-е місце в публічному голосуванні у півфіналі.

Читайте також:

Українська

Автор: