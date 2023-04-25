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Танцюристка з Кам’янського стала чемпіонкою Європи

Сьогодні 18:45
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У місті Блекпул у Великій Британії відбулися відкриті міжнародні змагання зі спортивного танцю WDC AL European Championships 2023.

Новости Днепра про Танцюристка з Кам’янського стала чемпіонкою Європи

В них брала участь вихованка танцювально-спортивного клубу «Сокіл» з Кам’янського Катерина Петрушевська. В парі з Максимом Онофрійчуком вона стала чемпіонкою Європи та посіла 1 місце у категорії «Молодь до 19 років».

Про це повідомили у Кам’янській РВА.

Випробувати себе та скласти конкуренцію світовим бальникам дуже складно. Але Катерині Петрушевській та Максиму Онофрійчуку це вдалося блискуче. Виступ української пари став неперевершеним та викликав шалене захоплення і овації у глядачів та суддів.

Новости Днепра про Танцюристка з Кам’янського стала чемпіонкою Європи

Щиро радіємо і пишаємося нашою землячкою! Вболіваємо і бажаємо подальших тріумфальних перемог та нагород! – сказано в повідомленні.

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