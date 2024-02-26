Таксист з Дніпропетровщини отримав “бойову повістку”, але зміг відмовитися від мобілізації: деталі

Чоловік, якого збиралися призвати на війську службу, відмовився мобілізуватися.

Таксиста з Дніпропетровщини судили за спробу уникнути від мобілізації.

До іспитового терміну засудили чоловіка, який написав заяву, в якій просив не мобілізовувати його.

Про це йдеться у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

У матеріалах справи йдеться про уродженця міста Жовті Води, який працює таксистом. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії. 5 червня 2023 року чоловік отримав “бойову повістку”, за якою вже мав з’явитися у військові частині, але цю вимову жовтоводець проігнорував.

Однак 21 червня він написав заяву, в якій офіційно відмовився від мобілізації. Через це чоловіка звинуватили в ухиленні від військової служби та відкрили кримінальну справу.

14 лютого 2024 року підсудний уклав угоду зі слідством, у якій визнав свою провин.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Читайте також:

Українська

Автор: