Таксист з Дніпропетровщини отримав “бойову повістку”, але зміг відмовитися від мобілізації: деталі

Таксиста з Дніпропетровщини судили за спробу уникнути від мобілізації.
До іспитового терміну засудили чоловіка, який написав заяву, в якій просив не мобілізовувати його.
Про це йдеться у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.
У матеріалах справи йдеться про уродженця міста Жовті Води, який працює таксистом. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії. 5 червня 2023 року чоловік отримав “бойову повістку”, за якою вже мав з’явитися у військові частині, але цю вимову жовтоводець проігнорував.
Однак 21 червня він написав заяву, в якій офіційно відмовився від мобілізації. Через це чоловіка звинуватили в ухиленні від військової служби та відкрили кримінальну справу.
14 лютого 2024 року підсудний уклав угоду зі слідством, у якій визнав свою провин.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.
Читайте також:
Автор:
Криптовалюта досить популярна серед українських держслужбовців.
Це вже не перший випадок вандалізму на цьому місці!
На початку березня почне курсувати потяг з Дніпра до Харкова…
Вітаємо!