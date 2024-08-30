Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Лебеді у яхт-клубі Січ явище звичне, але такої кількості птахів тут одночасно ще не бачили.
Родина з понад 15 лебедів плавала в ставку, повідомляє Дніпро Інфо.
Сірі птахи – пташенята, які тільки-но підросли.
Багатодітна родина лебедів плавала в ставку поруч з качечками-мандаринками.
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