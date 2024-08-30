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  • Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Сьогодні 17:40
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Велику родину лебедів помітили в яхт-клубі Січ.

Новости Днепра про Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Лебеді у яхт-клубі Січ явище звичне, але такої кількості птахів тут одночасно ще не бачили. 

Родина з понад 15 лебедів плавала в ставку, повідомляє Дніпро Інфо. 

Новости Днепра про Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Сірі птахи – пташенята, які тільки-но підросли.

Новости Днепра про Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

Багатодітна родина лебедів плавала в ставку поруч з качечками-мандаринками.

Новости Днепра про Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)

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Новости Днепра про Такого тут ще не було: у Дніпрі в яхт-клубі Січ помітили небачену кількість лебедів (ФОТО)Українська

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