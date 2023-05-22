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  • “Такого обстрілу не було за всю війну”: мер Дніпра про нічну атаку на місто

“Такого обстрілу не було за всю війну”: мер Дніпра про нічну атаку на місто

Сьогодні 10:58
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Така потужна атака сталася вперше з початку повномасштабної війни.

Новости Днепра про

Вночі 22 травня, у Дніпрі було гучно. Вибухів було стільки, що містяни втомилися їх рахувати.

Міський голова Дніпра прокоментував нічну атаку на місто. За його словами, такого потужного обстрілу не було за всю війну. 

Сьогодні весь Дніпро не спав.
Такого обстрілу був за всю війну.
Весь Дніпро не спав, молився за рідних та близьких.

А потім увесь Дніпро видихнув.
Почав обдзвонювати рідних та знайомих, лізти в холодильники і, що, гріха таїти, випивати по 50 грам.
За ППО, – пише Філатов.

По Дніпру та області били всім чим можна

За даними ПК “Схід” на Дніпро та область летіли чотири крилаті ракети типу х101, п’ять надзвукових х-22, 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 С-300 та 20 дронів-камікадзе. Чотири ракети та всі шахеди знищили наші оборонці неба. 

Раніше ми повідомляли, що від удару ракет постраждала пожежна частина та приватне підприємство. Поранений один рятувальник та ще шестеро цивільних.

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