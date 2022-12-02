Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Табло не горять: чи курсує електротранспорт у Дніпрі

Сьогодні 16:29
просмотров

У Дніпрі, як і по всій Україні, проблеми з електропостачанням.

Новости Днепра про Табло не горять: чи курсує електротранспорт у Дніпрі

Через це у місті майже не курсує електротранспорт – тому і табло на зупинках не горять.

Така ситуація з трамваями та тролейбусами у місті, за словами Івана Васючкова, головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, може протривати до кінця тижня.

Також він зазначив, що всі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені.

Будь ласка, плануйте свій маршрут, усе буде добре!

Нагадаємо, раніше ми писали, яка ситуація із транспортом у Дніпрі (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Табло не горять: чи курсує електротранспорт у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Табло не горять: чи курсує електротранспорт у ДніпріРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

    Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, через що в українців зникає…

    У Дніпрі чули вибух: пройдіть в укриття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:31
    У Дніпрі чули вибух: пройдіть в укриття

    Сьогодні, 2 грудня, о 14:15 мешканці Дніпра почули вибух.

    У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршрутки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршрутки

    Важлива інформація!

    На Дніпропетровщині СБУ навідалась до пенсіонерів, які хвалили РФ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:39
    На Дніпропетровщині СБУ навідалась до пенсіонерів, які хвалили РФ

    Співробітники СБУ викрили чергових фанатів руського міра.

    Наверх