Табло не горять: чи курсує електротранспорт у Дніпрі

У Дніпрі, як і по всій Україні, проблеми з електропостачанням.

Через це у місті майже не курсує електротранспорт – тому і табло на зупинках не горять.

Така ситуація з трамваями та тролейбусами у місті, за словами Івана Васючкова, головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, може протривати до кінця тижня.

Також він зазначив, що всі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені.

Будь ласка, плануйте свій маршрут, усе буде добре!

Нагадаємо, раніше ми писали, яка ситуація із транспортом у Дніпрі (ФОТО).

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