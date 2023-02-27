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Ситуація зі світлом, теплом та водою у Дніпрі на ранок 27 лютого – офіційно

Сьогодні 09:30
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У понеділок, 27 лютого, станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

Новости Днепра про Ситуація зі світлом, теплом та водою у Дніпрі на ранок 27 лютого - офіційно

Вранці у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. На цей час у роботі також всі котельні та тепло-розподільчі пункти всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 12 засмічень на каналізаційних мережах, а також усунули 16 пошкоджень на мережах водовідведення.

Серед них:

  • вул. Січеславська Набережна, 37, Д-300 мм у галереї;
  • вул. Сухий Острів, 3, Д-900 мм у галереї;
  • просп. Дмитра Яворницького, 55.

На сьогодні НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень споживання електроенергії для нашої області, це означає, що відключень електрики не буде. Але у разі перевантаження мереж чи загрози ракетної атаки можуть бути обмеження. Дніпрян просять споживати електроенергію заощадливо, щоб уникати пікових навантажень, зокрема, у ранковий час.  

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Ситуація зі світлом, теплом та водою у Дніпрі на ранок 27 лютого - офіційноУкраїнська Новости Днепра про Ситуація зі світлом, теплом та водою у Дніпрі на ранок 27 лютого - офіційноРусский

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