Ситуація зі світлом, теплом та водою у Дніпрі на ранок 27 лютого – офіційно

У понеділок, 27 лютого, станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

Вранці у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. На цей час у роботі також всі котельні та тепло-розподільчі пункти всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 12 засмічень на каналізаційних мережах, а також усунули 16 пошкоджень на мережах водовідведення.

Серед них:

вул. Січеславська Набережна, 37, Д-300 мм у галереї;

вул. Сухий Острів, 3, Д-900 мм у галереї;

просп. Дмитра Яворницького, 55.

На сьогодні НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень споживання електроенергії для нашої області, це означає, що відключень електрики не буде. Але у разі перевантаження мереж чи загрози ракетної атаки можуть бути обмеження. Дніпрян просять споживати електроенергію заощадливо, щоб уникати пікових навантажень, зокрема, у ранковий час.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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