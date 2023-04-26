Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітня

Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт.
Всі інші підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.
За минулу добу, 25 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
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