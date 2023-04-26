Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітня

Станом на 6:00 у зв’язку з проведенням регламентних робіт на підвищувальній насосній станції (ПНС) на пров. Фестивальний знижений тиск на верхніх поверхах будинків на ж/м Лівобережний-3.

Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт.

Всі інші підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

За минулу добу, 25 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Малиновського, 93;

Тополя-1, 5;

вул. Магаданська, 54.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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