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Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітня

Сьогодні 09:00
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Станом на 6:00 у зв’язку з проведенням регламентних робіт на підвищувальній насосній станції (ПНС) на пров. Фестивальний знижений тиск на верхніх поверхах будинків на ж/м Лівобережний-3.

Новости Днепра про Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітня

Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. 

Всі інші підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

За минулу добу, 25 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • вул. Малиновського, 93;
  • Тополя-1, 5;
  • вул. Магаданська, 54.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

(056) 732-12-12  

(095) 732-12-12  

(096) 732-12-12  

(073) 732-12-12

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Новости Днепра про Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітняУкраїнська Новости Днепра про Ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 26 квітняРусский

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