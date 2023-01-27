Ситуація з опаленням та водопостачанням у Дніпрі на ранок 27 січня

НЕК Укренерго виділила нашій області на 27 січня в вдень 1200 МВт, вночі 1208 МВт. Це фактично половина від потреб Дніпропетровщини в електроенергії при поточній температурі повітря.

Станом на 06:00 критична інфраструктура міста, а також медичні установи та жителі міста забезпечені теплом та водою. Для цього комунальні служби, зокрема, КП «Дніпроводоканал» доклали надзвичайних зусиль у зв’язку з масштабними відключеннями електроенергії напередодні.

Протягом ночі приватні енергетичні компанії відключали від живлення кілька підвищувальних насосних станцій. Тимчасово без водопостачання були жителі понад 300 будинків.

Щодо аварійних робіт та робіт за заявками жителів міста по водозабезпеченню та водовідведенню. За минулу добу фахівцями КП «Дніпроводоканал» було очищено 41 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунуто 16 пошкоджень на мережах водопостачання. Серед ключових:

-по вул. Канатній, 60, Д-360 мм із колодязя;

-по вул. Лісовий, 4А, Д-300 мм із землі;

-по вул. Будівельників, 20Д, Д-300 мм із землі;

-по вул. Апостолівській, 16/1, Д-400 мм із землі.

Сьогодні КП «Дніпроводоканал» також працюватиме над ліквідацією засмічень на мережах водовідведення за заявками містян та виявлених пошкодженнях на мережах водопостачання.

Зокрема, на пошкодженні водопроводу по вул. Робесп’єра, 42. На час ремонтних робіт буде припинено водопостачання всієї вулиці. Подачу води буде відновлено протягом дня.

Всі об’єкти КП «Коменергосервіс» станом на 06:00 працюють у звичному режимі. Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговує це теплопостачальне підприємство.

У КП «Теплоенерго» всі районні та квартальні котельні на цей час у роботі. Вони забезпечують стабільну подачу тепла.

Однак вночі були зупинки і будинкових, і квартальних котелень КП “Теплоенерго”, а також котелень КП «Жилсервіс Дніпро». Наразі ситуація стабілізувалася. Через складний стан справ в енергетиці ситуація може змінюватися миттєво.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: