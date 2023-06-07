Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водою

Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водою

Сьогодні 18:45
просмотров

Нікополь та район забезпечені водою, але триває підготовка до можливого припинення централізованого водопостачання.

Новости Днепра про Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водою

Про це повідомив в коментарі голова РВА Євген Євтушенко.

Жителів району забезпечують водою три великі інфраструктурні об’єкти. Зараз усі вони працюють у штатному режимі, завдяки чому люди мають час створити запаси. Однак за збереження темпу падіння води, який є на сьогодні, 2 з них вже завтра можуть припинити подачу води споживачам.

Найменш критична ситуація у Нікополі. Місцевий водоканал збудований таким чином, що навіть за нинішніх умов він зможе продовжувати роботу.

Навіть якщо у водосховищі не залишиться води, а альтернативні інфраструктурні рішення не будуть втілені в життя, місцеві жителі не залишаться без питної води. Громадам допомагатимуть із бутильованою водою українські та міжнародні фонди. Також відпрацьовується варіант із доставкою води у цистернах потягами «Укрзалізниці».

«У районі до війни мешкало близько 260 тисяч жителів. Нині ми також маємо близько 40 тисяч ВПО. Це велика кількість людей, які мають отримати воду. Окремо слід звернути увагу на те, що зараз тепла пора року, що підвищує ризик кишкових інфекцій. Це – додатковий виклик», – наголосив Євтушенко.

Читайте також:

Новости Днепра про Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водоюУкраїнська Новости Днепра про Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водоюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Огляд парків АНД-району Дніпра: де погуляти біля озера, а де є гірки та пісочниці для дітей (ПЕРЕЛІК)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:12
    Огляд парків АНД-району Дніпра: де погуляти біля озера, а де є гірки та пісочниці для дітей (ПЕРЕЛІК)

    Дніпро – промислове місто, але для зручності мешканців зелені зони…

    “Це не росіяни”: астротаролог із Дніпра оскандалилася, звинувативши Україну в підриві ГЕС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:41
    “Це не росіяни”: астротаролог із Дніпра оскандалилася, звинувативши Україну в підриві ГЕС

    Їй довелося вибачатися.

    Не хоче, щоб біля його будинку їздили: у Дніпрі чоловік напав з сокирою на авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    Не хоче, щоб біля його будинку їздили: у Дніпрі чоловік напав з сокирою на авто

    У неділю, 4 червня, у Дніпрі на вул. Пожежній стався…

    На півтора місяці перекриють одну із вулиць у центрі Дніпра: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:02
    На півтора місяці перекриють одну із вулиць у центрі Дніпра: деталі

    У Дніпрі перекриють вулицю в середмісті.

    Наверх