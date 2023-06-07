Ситуація є критичною, але контрольованою: голова Нікопольської РВА прокоментував ситуацію з водою

Нікополь та район забезпечені водою, але триває підготовка до можливого припинення централізованого водопостачання.

Про це повідомив в коментарі голова РВА Євген Євтушенко.

Жителів району забезпечують водою три великі інфраструктурні об’єкти. Зараз усі вони працюють у штатному режимі, завдяки чому люди мають час створити запаси. Однак за збереження темпу падіння води, який є на сьогодні, 2 з них вже завтра можуть припинити подачу води споживачам.

Найменш критична ситуація у Нікополі. Місцевий водоканал збудований таким чином, що навіть за нинішніх умов він зможе продовжувати роботу.

Навіть якщо у водосховищі не залишиться води, а альтернативні інфраструктурні рішення не будуть втілені в життя, місцеві жителі не залишаться без питної води. Громадам допомагатимуть із бутильованою водою українські та міжнародні фонди. Також відпрацьовується варіант із доставкою води у цистернах потягами «Укрзалізниці».

«У районі до війни мешкало близько 260 тисяч жителів. Нині ми також маємо близько 40 тисяч ВПО. Це велика кількість людей, які мають отримати воду. Окремо слід звернути увагу на те, що зараз тепла пора року, що підвищує ризик кишкових інфекцій. Це – додатковий виклик», – наголосив Євтушенко.

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