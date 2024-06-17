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Ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою,- Голова НЕК “Укренерго”

Сьогодні 08:57
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У наступні кілька тижнів можливе загострення ситуації в енергетичній системі України.

Новости Днепра про Ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою,- Голова НЕК

Про це розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Суспільного“. 

За його словами, декілька наступних тижнів ситуація буде набагато важчою, ніж сьогодні. Графіки відключень з 11:00 до 23:00 триватимуть довше, ніж під час решти доби.  

Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими, – зазначив Кудрицький.

Окрім того, він повідомив, що графіки будуть планові, однак більш жорсткими.

Світло буде з’являтися в тих планових графіках, які будуть доведені кожному обленерго, до жителів кожної області…Ми сподіваємося, що наші колеги з обленерго зможуть не перевищувати, скажімо так – ті ліміти, які будуть дозволяти нам не вводити ніяких позапланових графіків.

Голова “Укренерго” повідомив, що причинами таких змін є ремонти атомних електростанцій, величини імпорту і погода. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що в Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень сьогодні, 17 червня, з 08:00 до 24:00, а в період часу з 11:00 до 22:00 можливі обмеження для ще більшої кількості споживачів.

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