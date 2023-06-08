Ситуація непроста: росіяни завдали 1 ракетний й 27 авіаційних ударів

Російські військові продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

Протягом доби росіяни завдали 1 ракетний й 27 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших воїнів та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог:

завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області;

здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області;

здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав:

авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області;

артилерійські обстріли по населених пунктах Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області;

артилерійські обстріли по населених пунктах Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області, а також Бериславу, Антонівці Херсонської області та місту Херсон.

Протягом доби українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу ворога й 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

“Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога”, – пише пресслужба.

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