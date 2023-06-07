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  • Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто

Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто

Сьогодні 20:30
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Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому жителям прилеглого Енергодара мерія радить залишити місто.

Новости Днепра про Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто

Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода “Новини Приазов’я”.

Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною”, – сказав Самойдюк.

Він наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

“Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони будуть зобов’язані та змушені дати “коридори” для виїзду населення з такої території”, – додав заступник міського голови Енергодару.

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Новости Днепра про Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити містоУкраїнська Новости Днепра про Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити містоРусский

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