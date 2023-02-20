Ситуація із водою та теплом у Дніпрі на вечір 20 лютого

Станом на 18:00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Передова, 259 припинено водопостачання селища Березанівка. Водопостачання відновлять до кінця дня.
Бригада з ремонту каналізаційних споруд КП «Дніпроводоканал» проводить прочистку каналізаційного колектору по ж/м Тополя-1, 24. В роботах задіяні також дві одиниці спеціальної техніки.
Наразі аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» вже завершила роботи на просп. Богдана Хмельницького, 119. Відновлено водопостачання за наступними адресами:
Станом на 18:00 через проведення робіт КП «Дніпроводоканал» зупинена будинкова котельня КП «Теплоенерго» по вул. Толстого. 3 будинки та школа тимчасово знаходяться без тепла.
Наразі вже завершені роботи в будинковій котельні КП «Теплоенерго» по вул. Архітектора Дольника. Відновлено подачу тепла на 8 будинків за наступними адресами:
Також працівники КП «Теплоеенерго» завершили роботи на тепломережі по вул. Велика Діївська, 36. Наразі без тепла залишається будинок по вул. Максима Дія, 21, а інші споживачі ж/м Червоний Камінь та Покровський вже з теплом.
Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи та припинено водопостачання у будинках № 29-31 по вул. Паторжинського. Водопостачання відновлять до кінця дня.
Станом на 18:00 у Дніпрі працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян всі підвищувальні насосні станції.
Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс-Дніпро» та КП «Теплоенерго». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.
Знеструмлень котелень та тепло-розподільчих пунктів не зафіксовано.
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