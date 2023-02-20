Ситуація із водою та теплом у Дніпрі на вечір 20 лютого

Комунальники продовжують виконувати роботу задля повноцінного отримання дніпрянами комунальних послуг.

Станом на 18:00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Передова, 259 припинено водопостачання селища Березанівка. Водопостачання відновлять до кінця дня.

Бригада з ремонту каналізаційних споруд КП «Дніпроводоканал» проводить прочистку каналізаційного колектору по ж/м Тополя-1, 24. В роботах задіяні також дві одиниці спеціальної техніки.

Наразі аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» вже завершила роботи на просп. Богдана Хмельницького, 119. Відновлено водопостачання за наступними адресами:

просп. Богдана Хмельницького, 119;

вул. Казакевича, 1, 2.

Станом на 18:00 через проведення робіт КП «Дніпроводоканал» зупинена будинкова котельня КП «Теплоенерго» по вул. Толстого. 3 будинки та школа тимчасово знаходяться без тепла.

Наразі вже завершені роботи в будинковій котельні КП «Теплоенерго» по вул. Архітектора Дольника. Відновлено подачу тепла на 8 будинків за наступними адресами:

вул. Вернадського, 35 та 35А;

вул. Архітектора Дольника, 2/4, 5, 9, 14А.

Також працівники КП «Теплоеенерго» завершили роботи на тепломережі по вул. Велика Діївська, 36. Наразі без тепла залишається будинок по вул. Максима Дія, 21, а інші споживачі ж/м Червоний Камінь та Покровський вже з теплом.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи та припинено водопостачання у будинках № 29-31 по вул. Паторжинського. Водопостачання відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян всі підвищувальні насосні станції.

Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс-Дніпро» та КП «Теплоенерго». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Знеструмлень котелень та тепло-розподільчих пунктів не зафіксовано.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: