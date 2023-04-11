Синиця з пістолетом і політик, збиваючий ракету поглядом: які мурали з’явилися в Дніпрі за рік повномасштабної війни (ФОТО)

У травні 2022 року в Дніпрі з’явився мурал, присвячений військовим з «Азовсталі». Малюнок досить простий – на синьому фоні біло-чорний напис та символ полку, який разом з іншими військовими обороняв Маріуполь.
У середині минулого року у Дніпрі з’явився настінний малюнок, присвячений подвигам пожежників. На ньому зображений рятувальник у бойовому спорядженні серед полум’я. Картина присвячена всім співробітникам ДСНС, які готові віддати життя, аби врятувати людей.
У липні 2022 року в Дніпрі з’явився мурал, присвячений автору Акту проголошення незалежності України Левку Лук’яненко. Малюнок виконаний у кольорах національного прапора. Своїм поглядом відомий дисидент і правозахисник знищує ракету, що летить. Побачити картину можна на перетині вулиць Шевченка та Січових Стрільців.
У парку Глоби минулого року з’явився мурал на якому зображено синицю, яка просить сказати слово «паляниця».
Наприкінці січня 2023 року в Дніпрі на одній із стін ЦУМу з’явився мурал, присвячений трагедії, що сталася на житловому масиві Перемога 14 січня цього року. На малюнку зображено будинок, після влучення в нього ракети і ангел, що ширяє поруч, символізує загиблих. Також на малюнку є дата трагедії, сам він виконаний у червоно-чорних кольорах. Це не традиційний у нашому розумінні мурал – він не великого розміру, тому щоб його побачити потрібно уважно придивитися до бетонних стін.
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Ирина
Автор:
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