Синоптики попередили мешканців Дніпра про небезпеку жовтого рівня: деталі

Будь ласка, будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 11 грудня, оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: вранці у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Прогнозується:

11 грудня: по області: хмарна погода. Невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 0-5°С тепла. По місту: хмарна погода. Невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-2°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

12 грудня: хмарна погода. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С тепла, вдень 1-6°С тепла.

13 грудня: хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С тепла, вдень 2-7°С тепла.

Будь ласка, бережіть себе!

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