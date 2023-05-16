Синьо-жовті котики: патріотичний арт-об‘єкт з‘явився у Кривому Розі

Малюнок створили Ігор і Денис – митці з Одеси, які їздять Україною та залишають яскраві мурали на згадку. Хлопці вже були у Харкові та області, а також у деокупованому Херсоні.
Арт-об’єкт назвали «Любіть Україну». Там зображено двох котиків жовтогарячого та синього кольорів.
16 травня хлопці завершили роботу.
Джерело: «Перший Криворізький»
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