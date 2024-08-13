Символ жадібності та обману: на Дніпропетровщині зазнімкували відомого птаха-хижака (ФОТО)

У Кривому Розі зазнімкували баклана.

У Саксаганському районі Кривого Рогу містянин зробив декілька фотографій місцевої природи та опублікував їх у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя“. На кадри потрапив птах з ефектним чубчиком – одуд.

А також місцевому жителю вдалось зазнімкувати пернатого, який протягом усього свого життя створює серйозну конкуренцію навіть професіональним рибалкам, – баклана.

Харчується різноманітними видами риб: тріскою, камбалою та вуграми. До слова, останніх може виловлювати на глибині до 10 метрів. Однак вважається, що він здатний пірнути у воду на глибину до двадцяти п’яти метрів. Під водою немов би літає, піднімаючись, опускаючись та роблячі різкі повороти, аби вполювати свою здобич.

Незважаючи на те, що форма тіла чудово пристосована для плавання, пір’я баклана не призначено для такого способу життя – воно не захищене від води і дуже швидко намокає. Тому після полювань хижак зазвичай гріється на сонечку, розкривши крила.

І хоча цей птах є досить поширеним та не вважається екзотичним, побачити одиноку особу вдастся не кожному – зазвичай він тримається зграями, зокрема цього року у Дніпрі баклани “окупували” місцевий таємничий острів.

До речі, через їхнє чорне, “траурне” оперення та хижу поведінку англійський поет Джон Мільтон у своєму творі “Втрачений рай” показує бакланів як символ жадібності та обману.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає.

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