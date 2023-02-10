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Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракет

Сьогодні 14:48
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У наших захисників 10 лютого був гарний улов

Новости Днепра про Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракет

Так, за даними від Повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збили 9 крилатих ракет. 

Усього в зоні відповідальності підрозділу було збито 13 крилатих ракет. Є збиття на Харківщині, Полтавщині та над Запоріжжям. 

Зазначимо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з вечора 9 лютого по Україні випустили 71 ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося збили 61 з них. Це були Калібри та крилаті х101. 

Нагадаємо, дві крилаті ракети пролетіли над територією Молдови та Румунії. Цю інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ та Міноборони Молдови, у той же час, влада Румунії спростувала заяву ЗСУ.

Новости Днепра про Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракет

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Новости Днепра про Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракетУкраїнська

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