Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракет

Так, за даними від Повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збили 9 крилатих ракет.
Усього в зоні відповідальності підрозділу було збито 13 крилатих ракет. Є збиття на Харківщині, Полтавщині та над Запоріжжям.
Зазначимо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з вечора 9 лютого по Україні випустили 71 ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося збили 61 з них. Це були Калібри та крилаті х101.
Нагадаємо, дві крилаті ракети пролетіли над територією Молдови та Румунії. Цю інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ та Міноборони Молдови, у той же час, влада Румунії спростувала заяву ЗСУ.
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