Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 9 крилатих ракет

У наших захисників 10 лютого був гарний улов

Так, за даними від Повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збили 9 крилатих ракет.

Усього в зоні відповідальності підрозділу було збито 13 крилатих ракет. Є збиття на Харківщині, Полтавщині та над Запоріжжям.

Зазначимо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з вечора 9 лютого по Україні випустили 71 ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося збили 61 з них. Це були Калібри та крилаті х101.

Нагадаємо, дві крилаті ракети пролетіли над територією Молдови та Румунії. Цю інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ та Міноборони Молдови, у той же час, влада Румунії спростувала заяву ЗСУ.

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