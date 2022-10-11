Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛА

Сьогодні ранок українців знову почався із повітряної тривоги.

Росіяни знову атакували Україну ракетами.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, від ранку 11 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 18 російських крилатих ракет та 3 БПЛА.

Також сили ППО знищили 8 дронів-камікадзе.

Дякуємо нашим захисникам!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув.

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