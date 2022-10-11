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Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛА

Сьогодні 14:08
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Сьогодні ранок українців знову почався із повітряної тривоги.

Новости Днепра про Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛА

Росіяни знову атакували Україну ракетами.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, від ранку 11 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 18 російських крилатих ракет та 3 БПЛА.

Також сили ППО знищили 8 дронів-камікадзе.

Дякуємо нашим захисникам!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув.

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Новости Днепра про Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛАУкраїнська

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