Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Сьогодні вночі Захисники неба збили ворожий шахед над областю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі бійці ПвК «Схід» знищили над областю ворожий шахед.Напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині, – йдеться у дописі голови ОВА.

Також окупанти обстрілювали Червоногригорівську громаду, люди не постраждали.

Після вечірньої атаки на Нікопольщину пошкоджена інфраструктура і 9 приватних будинків.

Вчора ми писали про те, що Україна здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх.

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