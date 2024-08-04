Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі бійці ПвК «Схід» знищили над областю ворожий шахед.Напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині, – йдеться у дописі голови ОВА.
Також окупанти обстрілювали Червоногригорівську громаду, люди не постраждали.
Після вечірньої атаки на Нікопольщину пошкоджена інфраструктура і 9 приватних будинків.
Вчора ми писали про те, що Україна здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх.
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