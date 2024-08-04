Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Сьогодні 09:27
просмотров

Сьогодні вночі Захисники неба збили ворожий шахед над областю.

Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі бійці ПвК «Схід» знищили над областю ворожий шахед.Напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині, – йдеться у дописі голови ОВА.

Також окупанти обстрілювали Червоногригорівську громаду, люди не постраждали.

Після вечірньої атаки на Нікопольщину пошкоджена інфраструктура і 9 приватних будинків.

Вчора ми писали про те, що Україна здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх.

Читайте також:

Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахедУкраїнська Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною ворожий шахедРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині затримали квартирного крадія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:20
    На Дніпропетровщині затримали квартирного крадія

    У Павлоградському районі затримали квартирного крадія.

    У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимуть
    Новини Дніпра
    Вчора 19:59
    У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимуть

    Позитивна новина для усіх громадян.

    Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінки
    Новини Дніпра
    Вчора 18:54
    Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінки

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

    На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривень
    Новини Дніпра
    Вчора 17:57
    На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривень

    На Дніпропетровщині "на гарячому" спіймали двох браконьєрів.

    Наверх