Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цієї ночі підрозділи ПвК “Схід” знищили над областю 3 БпЛА. Серед них два шахеди й один розвідувальний. Від вечора російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині, — йдеться у дописі голови ОВА.