Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Цієї ночі підрозділи ПвК “Схід” знищили над областю 3 БпЛА. Серед них два шахеди й один розвідувальний. Від вечора російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині, — йдеться у дописі голови ОВА.
Ворог тероризував місцевих мешканців дронами-камікадзе та артилерією.
Окупанти поцілили по місту Нікополь та Марганецькій громаді.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та газогін.
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