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Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

Сьогодні 10:00
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Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі БпЛА.

Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цієї ночі підрозділи ПвК “Схід” знищили над областю 3 БпЛА. Серед них два шахеди й один розвідувальний. Від вечора російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині, — йдеться у дописі голови ОВА.

Ворог тероризував місцевих мешканців дронами-камікадзе та артилерією.

Окупанти поцілили по місту Нікополь та Марганецькій громаді.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та газогін.

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Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛАУкраїнська Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛАРусский

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