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Сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахеди

Сьогодні 09:04
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Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахеди

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі та на ранок агресор атакував Нікопольщину. Ворог бив по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА, — йдеться у дописі голови ОВА.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області — без прильотів.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук заявив про те, що вночі ворог запускав 14 шахедів по областях України.

Усі вони були збиті розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. 

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

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Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахедиУкраїнська

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