Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров

Українські військові знищили ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

“Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області. Наші бійці знищили ракетний комплекс С300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок”, – написав Іван Федоров.

У ніч на 23 листопада окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. Внаслідок удару по пологовому будинку загинув новонароджений хлопчик, якому було 2 дні.

За словами Федорова, того ж дня українські сили спротиву знайшли місце дислокації російського ракетного комплексу в селі Зелений Яр, а артилерія ЗСУ знищила його.

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