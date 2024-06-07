Свято Вознесіння 2024: коли святкуємо, прикмети та традиції

Свято Вознесіння Ісуса Христа одне з 12-ти найзначніших церковних свят. Його ще називають просто Вознесіння. Святкують його православні християни східного і західного обрядів, але в різні дні. Для перших Вознесіння ось-ось настане, а другі вже святкували цей день 9 травня. Саме свято означає тілесне вознесіння Ісуса на небеса. Відзначається традиційно у четвер, на 40-й день після Світлого Воскресіння. В Україні в цьому році Пасха відзначалась 5 травня, а значить Вознесіння будуть святкувати у четвер, 13 червня.

Журналісти dnipro.info дізнались традиції святкування та історію свята.

Що це за свято

Вважається, що у цей день Ісус піднявся на небо аби воз’єднатись з Богом-батьком. Вознесіння знаменує кінець земного життя Ісуса та його сходження до Царства Небесного. У віруючих це свято вважається одним із найсвітліших. За Новим Завітом Ісус був на землі 40 днів після свого воскресіння. В цей час він давав останні уроки учням, розповідав про Царство Боже.

Свято символізує перемогу Ісуса над смертю та гріхом, вічне житті та підготовку до сходження Святого Духа на апостолів.

Вважається, що Ісус вознісся на небо з гори Єліон, що у Єрусалимі і при цьому залишив на горі відбиток своєї стопи.

Що можна робити в цей день

Напередодні свята Вознесіння, у середу вірячи зазвичай дуть до церкви для сповіді та причастя. У четвер у храмах проводять урочисте богослужіння з нагоди свята. Люди вірять, що у Вознесіння Господь ходить поміж віруючих у церкві та чує їх прохання. Тому традиційно в цей день молились та просили здоров’я своїм близьким та рідним.

До церкви можна нести букети з трав і квітів аби їх освітити. Потім їх зберігають дома як обереги від зла.

Цей день також вважається таким, коли люди поминають своїх покійних родичів. Так що на Вознесіння можна побувати на кладовищі, але прибирати на могилах заборонено. Потрібно зробити це раніше.

Наші пращури в цей день також ходили у гості один до одного, приносили з собою печиво, млинці або іншу випічку у формі сходів.

Що не можна робити на Вознесіння

Традиційно в цей день не можна займатись домашньою роботою, рукоділлям, прибиранням, тощо. Але також заборонено на Вознесіння виходити заміж на проводити обряд вінчання, говорити лайливі слова, скандалити, ображатись, тощо.

Окрім цього існує це одна заборона – на Вознесіння не можна кидати сміття на землю. Вважається, що у цей день вся земля стає святою, як остання «річ» якої доторкнувся Ісус перед вознесінням на небо.

Також заборонено просити у Бога грошей та викидати з дому сміття.

Звичаї та традиції

На це свято наші пращури випікали обрядове печиво у формі драбинок. Вважалось, що вони символізують шлях, як Ісус підіймався на небо. Таке печиво зазвичай носили на могили померлих родичів аби пам’янути їх на це свято або пригощали ним гостей Окрім печива ще готували пласкі млинці, але в деяких населених пунктах були популярно випікання пасок та фарбування крашанок до цього дня. Все це також несли на могилу для поминок.

Також наші предки в цей день їли яйця та перед цим качали крашанки на своїх полях. Вважалось, що це допоможе землі дати гарний врожай, а також умилостивить польових духів.

Наші предки вважали цей день закінченням весни та початком літа. Під вечір вони розводили велике багаття та танцювали біля вогню.

А ще люди вірили, що якщо в цей день курка знесло яйце, то його підвішували під стріхою будинку та вважали, що воно буде оберігати родину та будинок від лиха. А ось каркання ворони вважалось добрим знаком. Воно означало, що людина буде щаслива весь рік.

З цього дня і до настання Івана Купала воду в річках, колодязях та джерелах вважали цілющою. Тобто, якщо скупатись у річці на Вознесіння здоров’я буде міцним весь наступний рік.

Є у цього дня і своє традиційне привітання. На Вознесіння віруючі звертаються один до одного словами: «Слава Ісусу Христу!» і відповідають: «Навіки Слава!».

Прикмети

Вважалось, якою буде погода цього дня – такою вона протримається і до для Святого Михайла – тобто до 21 листопада. Дощ у цей день був придвісником, хвороб.

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