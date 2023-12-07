Свято Хануки: у центрі Дніпра запалили першу свічку на ханукії

Сьогодні, 7 грудня, в юдеїв усього світу розпочалося святкування Хануки - свята, яке присвячене перемозі над переслідувачами віри та освяченню Єрусалимського храму. Воно триватиме 8 днів.

Раніше ми повідомляли, що на Європейській площі у Дніпрі встановлюють ханукію. На зараз вже навіть запалили першу свічку.

Зазначимо, ханукія є головним символом свята. Це свічник з дев’ятьма свічками – однією високою по центру і чотирма короткими з двох сторін. Центральною свічкою віруючі підпалюють бокові – по одній в кожен день свята.

Мер Дніпра Борис Філатов також вже привітав єврейську громаду зі святом.

Дніпро поділяє радість свята Хануки, що має глибокий сенс для єврейської громади. Це єднає нас так само, як і прагнення зміцнити Місто та допомогти йому встояти у війні. Бо Дніпро – це спільний дім, який не кидають в скрутну хвилину. Де разом радіють хорошому і дають раду поганому. Тож нехай світло благословіння розсіє навіть найтемніший морок. Для всіх нас, – написав він.

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