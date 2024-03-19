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Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok

Сьогодні 19:20
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Священнослужитель православної церкви розпалював релігійну ворожнечу.

Новости Днепра про Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok

На Дніпропетровщині православного священника судили за антисемітські вислови в TikTok.

Йому призначили узгоджене покарання у виді 2 років обмеження волі, звільнивши від його відбуття з іспитовим строком на 1 рік.

Настоятеля храму в честь Ікони Божої Матері «Призри на смирення» парафії Дніпродзержинської (Камʼянської) єпархії УПЦ у Дніпропетровській області визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті та образі громадян у звʼязку з їх релігійними переконаннями. Про це йдеться у вироку Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12 березня (справа № 183/983/24).

Зазначається, що 19 квітня 2023 року настоятель, знаходячись за місцем свого проживання, з мобільного телефона зробив публікацію в соціальній мережі TikTok. Він опублікував  відеозапис в якому сказано (мовою оригіналу): «Потому что ты крестьянин, а не жыд… Мы воздержимся от мяса не потому чтоб они были не чисты… как воздерживаются от них жыды». Такі висловлювання викликають у користувачів настрої неприязні, ворожнечі і огиди до євреїв, є образою за національною належністю, нівелюють культурні цінності єврейського суспільства, тобто містять ознаки приниження національної честі та гідності.

У судовому засіданні порушник просив затвердити угоду про визнання винуватості.

У справі є потерпілий, який надав прокуророві письмову заяву, що не заперечує проти укладання угоди про визнання винуватості.

Священник одружений, має восьмеро дітей, шестеро з яких неповнолітні, раніше не судимий.

Йому призначили узгоджене покарання у виді 2 років обмеження волі, звільнивши від його відбуття з іспитовим строком на 1 рік. Мобільний телефон конфіскується у дохід держави.

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Новости Днепра про Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTokУкраїнська

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