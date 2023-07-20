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Священник із Дніпра виготовляв порно зі своєю неповнолітньою донькою

Сьогодні 11:39
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З'ясувалися моторошні деталі у справі про священника, який розбещував власних доньок.

Новости Днепра про Священник із Дніпра виготовляв порно зі своєю неповнолітньою донькою

Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду направили справу дніпровського священника, який розбещував власних доньок. 

Під час слідства з’ясувалося, що чоловік виготовляв матеріали порнографічного характеру з однією з дівчат. Правоохоронці знайшли відео та фото, які священник зберігав вдома. 

Нагадаємо, у квітні 2023 року затримали настоятеля храму УПЦ МП із Дніпра, який протягом декількох років розбещував своїх доньок, яким на той момент було всього 12 та 13 років. 

Усе почалося після смерті матері дівчаток. Священник вчиняв розпусні дії своїх доньок. Про це постраждалі розповіли своєму старшому брату, який поскаржився на батька до поліції. 

Наразі діти живуть з хрещеною, а батько знаходиться під вартою. 

Зауважимо, у день затримання підозрюваного на сайті Дніпропетровської єпархії Української православної церкви з’явилося повідомлення про те, що протоієрея Василія Нєвєдома звільнили з посади клірика за аморальну поведінку. Зазначається, що він служив в храмі на честь Святителя Іоанна Златоуста. 

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Новости Днепра про Священник із Дніпра виготовляв порно зі своєю неповнолітньою донькоюУкраїнська

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