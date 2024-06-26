Світлові тату і 3D створіння на деревах: компанія з Дніпра підсвітила цілий острів в ОАЕ

Дніпряни продовжують дивувати світ своїми креативними ідеями та професійністю.

Так, компанія з Дніпра Expolight розробила унікальну підсвітку для цілого острову Al Noor Island, який знаходиться біля Дубай в Арабських Еміратах. Тепер звичайна прогулянка по комплексу перетворюється для туристів у захоплюючу подорож. Майстри розробили світлові тату, які можна кастомізувати за допомогою додатку, “Кактусову Симфонію” – де сад кактусів немов “дихає” світлом під заспокійливі мелодії, магічні лісові створіння, які з’являються завдяки 3D мепінговим проєкціям на деревах і багато іншого.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів арт-директор фірми «Експолайт» Микола Каблука.

“Комплекс Al Noor – це місце де природа і технології гармонічно поєднуються, створюючи унікальний простір для відпочинку і розваг. Від чарівних світлових доріжок до інтерактивних інсталяцій, перетворюючи звичайну прогулянку на захоплюючу подорож. Наша команда почала з детального вивчення ландшафтних і архітектурних особливостей острова. Ми розроблюємо концепції, які не лише освітлюють, але й взаємодіють з навколишнім середовищем, відтворюючи всю красу”, – написав Микола Каблука.

Він також додав, що тепер острів сяє не тільки всередині, але й зі сторони. Команда поєднала багато оптичних ефектів, алгоритмів керування світлом та систем механічного руху.

“Особливо приємно, що навіть у таких топових замовників, як шейхи та департамент культури і туризму в ОАЕ мають запит на Український креатив — продовжуємо показувати світу унікальність і творчість українського народу”, – підкреслив Микола Каблука.

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