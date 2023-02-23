Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

На сьогодні, 23 лютого, НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень споживання електроенергії для нашої області, це означає, що відключень електрики не буде.

Однак зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні, тому просять розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби.

Минулої доби у Дніпрі було зафіксовано тільки одне короткотермінове знеструмлення приватними енергетичними компаніями лише однієї будинкової котельні.

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у місті працюють всі об’єкти всіх трьох теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства. На цей час працюють і всі підвищувальні насосні станції.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу очистили 33 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 12 пошкоджень на мережах водовідведення. Серед яких:

– вул. Данила Галицького, 27, Д-600 мм із землі;

– просп. Сергія Нігояна, 42, Д-600 мм із землі;

– вул. Ніла Армстронга, 2;

– вул. Королеви Єлизавети II, 18;

– пров. Крушельницької, 12;

– вул. Ярославни, 33.

Загалом на всіх 45 об’єктах роботи були завершені протягом дня.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на очищенні мереж водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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