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Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

Сьогодні 09:00
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На сьогодні, 23 лютого, НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень споживання електроенергії для нашої області, це означає, що відключень електрики не буде.

Новости Днепра про Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

Однак зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні, тому просять розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби. 

Минулої доби у Дніпрі було зафіксовано тільки одне короткотермінове знеструмлення приватними енергетичними компаніями лише однієї будинкової котельні.

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у місті працюють всі об’єкти всіх трьох теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства. На цей час працюють і всі підвищувальні насосні станції. 

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу очистили 33 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 12 пошкоджень на мережах водовідведення. Серед яких:

– вул. Данила Галицького, 27, Д-600 мм із землі;

– просп. Сергія Нігояна, 42, Д-600 мм із землі;

– вул. Ніла Армстронга, 2;

– вул. Королеви Єлизавети II, 18;

– пров. Крушельницької, 12;

– вул. Ярославни, 33. 

 Загалом на всіх 45 об’єктах роботи були завершені протягом дня.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на очищенні мереж водовідведення  та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютогоРусский

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