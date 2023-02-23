Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

Однак зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні, тому просять розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби.
Минулої доби у Дніпрі було зафіксовано тільки одне короткотермінове знеструмлення приватними енергетичними компаніями лише однієї будинкової котельні.
Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у місті працюють всі об’єкти всіх трьох теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства. На цей час працюють і всі підвищувальні насосні станції.
Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу очистили 33 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 12 пошкоджень на мережах водовідведення. Серед яких:
– вул. Данила Галицького, 27, Д-600 мм із землі;
– просп. Сергія Нігояна, 42, Д-600 мм із землі;
– вул. Ніла Армстронга, 2;
– вул. Королеви Єлизавети II, 18;
– пров. Крушельницької, 12;
– вул. Ярославни, 33.
Загалом на всіх 45 об’єктах роботи були завершені протягом дня.
Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на очищенні мереж водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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